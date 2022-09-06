Обещала приехать: Зеленский стал первым, кому Трасс позвонила в роли премьера
Лиз Трасс позвонила Зеленскому после назначения на пост премьера
Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор. Украинский лидер стал первым зарубежным коллегой, кому позвонила британский политик в новой для неё роли.
"Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром", — сообщил Зеленский в "Твиттере".
Он добавил, что пригласил Трасс посетить Украину, и она согласилась. В канцелярии нового британского премьера сообщили, что она заверила Зеленского в полной поддержке и долгосрочной помощи Британии. Там подтвердили, что она приняла приглашение посетить Украину в скором времени.
Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства. Сегодня Трасс официально вступила в должность, встретившись с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии.
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