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6 сентября, 20:21

Обещала приехать: Зеленский стал первым, кому Трасс позвонила в роли премьера

Лиз Трасс позвонила Зеленскому после назначения на пост премьера

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор. Украинский лидер стал первым зарубежным коллегой, кому позвонила британский политик в новой для неё роли.

"Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром", сообщил Зеленский в "Твиттере".

Он добавил, что пригласил Трасс посетить Украину, и она согласилась. В канцелярии нового британского премьера сообщили, что она заверила Зеленского в полной поддержке и долгосрочной помощи Британии. Там подтвердили, что она приняла приглашение посетить Украину в скором времени.

Британцы пытались сорвать первую речь Трасс на посту премьера громкой музыкой и гулом

Британцы пытались сорвать первую речь Трасс на посту премьера громкой музыкой и гулом

Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства. Сегодня Трасс официально вступила в должность, встретившись с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии.

Обложка ©

Flickr/number10gov

Андрей Григорьев

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