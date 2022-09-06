Обещала приехать: Зеленский стал первым, кому Трасс позвонила в роли премьера

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор. Украинский лидер стал первым зарубежным коллегой, кому позвонила британский политик в новой для неё роли.

Он добавил, что пригласил Трасс посетить Украину, и она согласилась. В канцелярии нового британского премьера сообщили, что она заверила Зеленского в полной поддержке и долгосрочной помощи Британии. Там подтвердили, что она приняла приглашение посетить Украину в скором времени.