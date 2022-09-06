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6 сентября, 20:01

"Штампы поставлены": Манижа вышла замуж за режиссёра

Певица Манижа и режиссёр Ладо Кватания поженились

<p>Свадьба певицы Манижи и режиссёра Ладо Кватании. Фото © Telegram-канал / <a href="https://t.me/bloodysx/22094?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кровавая барыня</a></p>

Свадьба певицы Манижи и режиссёра Ладо Кватании. Фото © Telegram-канал / Кровавая барыня

Певица Манижа сегодня сочеталась браком с режиссёром и клипмейкером Ладо Кватанией. О таком событии в своём Telegram-канале рассказала телеведущая Ксения Собчак.

  • Свадьба певицы Манижи и режиссёра Ладо Кватании. Фото © Telegram-канал / Кровавая барыня
    Свадьба певицы Манижи и режиссёра Ладо Кватании. Фото © Telegram-канал / Кровавая барыня
  • Свадьба певицы Манижи и режиссёра Ладо Кватании. Фото © Telegram-канал / Кровавая барыня
    Свадьба певицы Манижи и режиссёра Ладо Кватании. Фото © Telegram-канал / Кровавая барыня

Свадьба певицы Манижи и режиссёра Ладо Кватании. Фото © Telegram-канал / Кровавая барыня

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"Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит", написала Собчак.

Молодожёны обменялись кольцами на Николиной горе в Подмосковье, говорится в сообщении. Журналистка в своём посте также пожелала молодым счастья.

Манижа назвала настоящую причину отъезда из России

Манижа назвала настоящую причину отъезда из России

Как писал ранее Лайф, ещё в ноябре прошлого года певица Манижа сообщила, что выходит замуж. Тогда артистка показала фото с обручальным кольцом на пальце и написала, что сказала да своему избраннику. Об отношениях молодых людей стало известно во время Евровидения — Кватания прилетел поддержать певицу. Также он срежиссировал перформанс на сцене Евровидения.

Арина Родионова

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