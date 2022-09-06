"Штампы поставлены": Манижа вышла замуж за режиссёра
Певица Манижа и режиссёр Ладо Кватания поженились
Свадьба певицы Манижи и режиссёра Ладо Кватании. Фото © Telegram-канал / Кровавая барыня
Певица Манижа сегодня сочеталась браком с режиссёром и клипмейкером Ладо Кватанией. О таком событии в своём Telegram-канале рассказала телеведущая Ксения Собчак.
"Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит", — написала Собчак.
Молодожёны обменялись кольцами на Николиной горе в Подмосковье, говорится в сообщении. Журналистка в своём посте также пожелала молодым счастья.
Как писал ранее Лайф, ещё в ноябре прошлого года певица Манижа сообщила, что выходит замуж. Тогда артистка показала фото с обручальным кольцом на пальце и написала, что сказала да своему избраннику. Об отношениях молодых людей стало известно во время Евровидения — Кватания прилетел поддержать певицу. Также он срежиссировал перформанс на сцене Евровидения.