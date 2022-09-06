"Штампы поставлены": Манижа вышла замуж за режиссёра

Как писал ранее Лайф, ещё в ноябре прошлого года певица Манижа сообщила, что выходит замуж. Тогда артистка показала фото с обручальным кольцом на пальце и написала, что сказала да своему избраннику. Об отношениях молодых людей стало известно во время Евровидения — Кватания прилетел поддержать певицу. Также он срежиссировал перформанс на сцене Евровидения.