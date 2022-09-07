В США допустили, что Индия согласится установить потолок цен на российскую нефть

Индия дала США сигнал о возможном её присоединении к решению ограничить цены на нефть из России. Об этом заявил замминистра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо.

"На минувших выходных я был рад получить сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают присоединение (к политике введения потолка цен на нефть из России. — Прим. ред.)", — приводит Bloomberg слова Адейемо.

Он напомнил, что у Индии и России тесные связи, она до сих пор не поддерживала санкции, введённые против Москвы. Вместе с тем Нью-Дели оставалась открытой к идее о потолке цен на российскую нефть.