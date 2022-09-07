Глава АвтоВАЗа дал совет желающим купить автомобиль

АвтоВАЗ в ближайшее время не планирует повышать цены на свои автомобили. Себестоимость выпуска машин выросла незначительно, и переписывания ценников можно избежать. Об этом заявил президент автоконцерна Максим Соколов. Вместе с тем он посоветовал желающим купить автомобиль не затягивать с этим.

"Если не будет каких-либо отягчающих внешних факторов с точки зрения роста стоимости компонентной базы, то повышать цены у АвтоВАЗа планов нет. Мы видим свою себестоимость, себестоимость наших производственных процессов — она выросла незначительно за этот период времени", — сказал Соколов в интервью "Известиям".

Топ-менеджер рассказал, что концерн столкнулся ранее как с кризисом поставки, так и со значительным ростом цен зарубежных комплектующих. Сказалась и инфляция. Стоимость отдельных электронных элементов, по его словам, выросла "даже не в разы, а порой даже и не в десятки раз". Помогли правительственные программы льготного автокредитования.

"Эти программы имеют горизонт действия до 1 декабря этого года, поэтому те, кто хотел бы купить автомобиль, должны поторопиться с такой скидкой. Это действительно уникальный шанс на сегодняшнем рынке", — сказал Соколов.

Он добавил, что в следующем году АвтоВАЗ планирует превысить показатели докризисного 2021 года и выпустить не менее полумиллиона автомобилей. Правда, это будет возможным, только если экономическая ситуация не ухудшится.