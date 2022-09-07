Глава АвтоВАЗа дал совет желающим купить автомобиль
Глава АвтоВАЗа: Повышать цены планов нет
АвтоВАЗ в ближайшее время не планирует повышать цены на свои автомобили. Себестоимость выпуска машин выросла незначительно, и переписывания ценников можно избежать. Об этом заявил президент автоконцерна Максим Соколов. Вместе с тем он посоветовал желающим купить автомобиль не затягивать с этим.
"Если не будет каких-либо отягчающих внешних факторов с точки зрения роста стоимости компонентной базы, то повышать цены у АвтоВАЗа планов нет. Мы видим свою себестоимость, себестоимость наших производственных процессов — она выросла незначительно за этот период времени", — сказал Соколов в интервью "Известиям".
Топ-менеджер рассказал, что концерн столкнулся ранее как с кризисом поставки, так и со значительным ростом цен зарубежных комплектующих. Сказалась и инфляция. Стоимость отдельных электронных элементов, по его словам, выросла "даже не в разы, а порой даже и не в десятки раз". Помогли правительственные программы льготного автокредитования.
"Эти программы имеют горизонт действия до 1 декабря этого года, поэтому те, кто хотел бы купить автомобиль, должны поторопиться с такой скидкой. Это действительно уникальный шанс на сегодняшнем рынке", — сказал Соколов.
Он добавил, что в следующем году АвтоВАЗ планирует превысить показатели докризисного 2021 года и выпустить не менее полумиллиона автомобилей. Правда, это будет возможным, только если экономическая ситуация не ухудшится.
Как рассказывал Лайф, ранее Соколов раскрыл сроки выпуска электромобилей Lada Largus. По его словам, первые такие автомобили появятся уже в этом году, а серийный выпуск может начаться в следующем.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв