"Она вообще что-нибудь знает?": Преемница Псаки перепутала "Северный поток" с магазином

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, занявшая этот пост после ухода Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, вновь попала впросак. Она перепутала названия газопровода "Северный поток" и популярной в США сети магазинов.

Вместо того чтобы произнести "Nord Stream", Жан-Пьер назвала газопровод "Nordstrom". А последнее — американская сеть универмагов класса люкс. При этом ошибку пресс-секретарь, похоже, не осознала.

Американцы в комментариях стали иронизировать по поводу того, что в следующий раз представитель Белого дома обвинит Россию в росте цен на продукты в этом же самом магазине.

"Она вообще что-нибудь знает? Какой смысл даже проводить эти пресс-конференции, когда никто никогда не отвечает на вопрос", "Дайте деньги президенту Путину. Байден слишком стар", "Демократическая позиция "мне хорошо, а тебе нет" по-прежнему в полной силе", — написали пользователи YouTube-канала CNBC.