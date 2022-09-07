"Она вообще что-нибудь знает?": Преемница Псаки перепутала "Северный поток" с магазином
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер перепутала название "Северного потока"
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, занявшая этот пост после ухода Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, вновь попала впросак. Она перепутала названия газопровода "Северный поток" и популярной в США сети магазинов.
Вместо того чтобы произнести "Nord Stream", Жан-Пьер назвала газопровод "Nordstrom". А последнее — американская сеть универмагов класса люкс. При этом ошибку пресс-секретарь, похоже, не осознала.
Американцы в комментариях стали иронизировать по поводу того, что в следующий раз представитель Белого дома обвинит Россию в росте цен на продукты в этом же самом магазине.
"Она вообще что-нибудь знает? Какой смысл даже проводить эти пресс-конференции, когда никто никогда не отвечает на вопрос", "Дайте деньги президенту Путину. Байден слишком стар", "Демократическая позиция "мне хорошо, а тебе нет" по-прежнему в полной силе", — написали пользователи YouTube-канала CNBC.
"Война половине страны": Представитель Белого дома разожгла в США скандал словами о фашистах – сторонниках Трампа
Ранее Лайф писал, что новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена. Она заявила, что глава страны усиливает страдания американцев.
YouTube-канал / CNBC