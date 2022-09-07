Россия не исключила отказа от сделки по вывозу зерна с Украины

В рамках зерновой сделки по Украине часть соглашения, касающаяся России, не действует. До сих пор не обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Говоря с журналистами, он напомнил, что сделка была заключена летом на четыре месяца, она заканчивается в ноябре. Как отметил постпред, её следовало бы продлить при нормальных итогах.

"Учитывая результаты, скорее, отсутствие результатов (по реализации российского экспорта в рамках сделки. — Прим. ред.), я не исключаю ничего", — ответил Небензя на вопрос, есть ли риск непродления сделки, учитывая проблемы с российским экспортом.

"Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет", — пояснил российский дипломат. Он подчеркнул, что ничего не было сделано для экспорта как российского продовольствия, так и удобрений.