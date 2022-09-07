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6 сентября, 22:26

Россия не исключила отказа от сделки по вывозу зерна с Украины

Небензя: Россия может не продлить зерновую сделку

В рамках зерновой сделки по Украине часть соглашения, касающаяся России, не действует. До сих пор не обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Говоря с журналистами, он напомнил, что сделка была заключена летом на четыре месяца, она заканчивается в ноябре. Как отметил постпред, её следовало бы продлить при нормальных итогах.

"Учитывая результаты, скорее, отсутствие результатов (по реализации российского экспорта в рамках сделки. — Прим. ред.), я не исключаю ничего", ответил Небензя на вопрос, есть ли риск непродления сделки, учитывая проблемы с российским экспортом.

"Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет", пояснил российский дипломат. Он подчеркнул, что ничего не было сделано для экспорта как российского продовольствия, так и удобрений.

С Украины уже вывезено более 656 тысяч тонн зерна в рамках "продуктовой сделки"

С Украины уже вывезено более 656 тысяч тонн зерна в рамках "продуктовой сделки"

Как писал Лайф, соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. А уже 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы, это было судно Razoni. Россия согласилась на вывоз продовольствия с Украины при условии, что будут сняты ограничения на экспорт подобной продукции, а также удобрений, из РФ.

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ТАСС / AP / Michael Shtekel

Андрей Григорьев

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