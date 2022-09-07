"Иллюзия" : Экс-премьер Италии заявил о невозможности военной победы над Россией

Военная победа над Россией невозможна, а введённые против неё санкции далеко не так действенны, как ожидалось. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий "Движение пяти звёзд".

"В отношении санкций, которые нам крайне вредят, скажем, они не очень воздействуют на Россию. <…> Кто-то полагал, что российская экономика будет на коленях, <…>, но это от незнания, как структурирована российская экономика", — сказал Конте в интервью "Коррьере делла сера".

Вместе с тем он считает, что санкции нужно сохранять, и назвал это принципиальным для Европы вопросом. Куда более критично он высказался по поводу поставок оружия Украине. Конте считает, что отправка всё более дорогого и сложного вооружения лишь продлевает конфликт, который в результате может затянуться на десятки лет. А закончиться это может экономическими проблемами в Европе.

"Экономический спад будет такой, что мы не выдержим, общественное мнение больше не примет ситуацию, не говоря уже о невинных жертвах, о риске военного обострения вплоть до ядерного. И мне в этом контексте предлагается иллюзия стратегии достижения военной победы над Россией, которой не будет или, во всяком случае, она крайне маловероятна", — отметил Конте.

Он предлагает пытаться строить мир путём диалога и дипломатии. Экс-премьер призвал к такой стратегии вместо "иллюзорной победы над Россией".