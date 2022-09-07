Рубили топорами: Опубликованы архивы о зверствах бандеровцев над поляками

Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы о зверствах бандеровцев по отношению к польскому народу в годы Великой Отечественной войны, в том числе о Волынской резне. Во времена СССР, как указали в ведомстве, заведомо ограничивали доступ к "тёмным пятнам" истории, чтобы не сеять вражду и "не унижать национальное достоинство некоторых представителей братских народов".





"Под запретом в том числе были и факты пособничества оккупантам и преступления, совершённые членами ОУН-УПА*, а также их "собратьями" из польской Армии крайовой", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Первым вопиющим, масштабным актом бандеровского геноцида было уничтожение 9 февраля 1943 года польской колонии Паросля в Сарнинском районе, ранее — Ровненской области Украинской ССР, до 1939 года — Волынского воеводства Польши. "1-я сотня УПА" под командованием Григория Перегиняка зашла в село, собрала поляков и зарубила топорами 137 человек. С 19 апреля 1943 года бандеровцы нанесли концентрированный удар по всей восточной части Волынского воеводства. Своего апогея убийства поляков карателями из ОУН-УПА достигли в июле — августе 1943 года. Польские историки утверждают, что во время Волынской резни погибло, по разным подсчётам, более 36 тыс. поляков: мужчин, женщин, стариков и детей.

"Во время богослужения в костёлах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до 2000 поляков на улицах города", — говорится в одном из сообщений о фактах массовых расправ немецких оккупационных властей и их пособников из числа националистических формирований.

Немецкий гарнизон и полиция тем временем не предприняли никаких мер против расправы над поляками. Объявление, призывающее их вступать в жандармерию для борьбы с бандеровцами, вывесили только после кровавой расправы. Советские контрразведчики в годы Великой Отечественной войны разыскивали и арестовывали тех, кто совершал военные преступления на оккупированной территории СССР. Копии документов о зверствах оккупантов и их пособников-националистов направлялись руководству НКГБ для докладов Иосифу Сталину.

Ранее Лайф писал, что Минобороны опубликовало архивы об освобождении Днепропетровска в 1943 году. В них рассказывается про подвиги советских воинов, освободивших город. Представлены среди прочего документы соединений Красной армии, наградные материалы освободителей, учётные карточки воинских захоронений, письма благодарных жителей, донесения о зверствах фашистов и коллаборантов.