Аркадий Ротенберг предупредил о рисках разворота России на Восток
России есть что предложить Китаю и Индии, поэтому ей нужно полноценно заходить на азиатские рынки. В этом обширном регионе Москва со своими масштабными производственными возможностями может найти много дружественных стран, однако "бросаться на шею партнёрам" всё же не стоит. Такое мнение высказал бизнесмен Аркадий Ротенберг на полях ВЭФ.
"Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск", — приводит РБК слова бизнесмена.
"Китайцы, как известно, достаточно сложные переговорщики, без собственной выгоды ничего делать не будут. Не удивлюсь, если впоследствии они будут, например, перепродавать наши энергоресурсы. В Индии более разговорчивые партнёры, но не менее сложные", — добавил Ротенберг.
Он отметил, что Россия уже развернулась в восточном направлении, но может такое быть, что в будущем многие европейские страны снова захотят начать выстраивать диалог с Москвой, "прислониться к сильной экономике".
Ранее Лайф писал, что в Кремле допустили встречу Путина и экс-главы МИД Австрии Кнайсль на ВЭФ, если у них будет такое обоюдное желание. Хотя, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, специальных таких планов нет.
Напомним, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока. Также в Кремле перечислили имена иностранных гостей на ВЭФ. В частности, ожидается визит премьер-министров Армении и Монголии, а также представителя Китая.
ТАСС / Сергей Бобылёв