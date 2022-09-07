Аркадий Ротенберг предупредил о рисках разворота России на Восток

России есть что предложить Китаю и Индии, поэтому ей нужно полноценно заходить на азиатские рынки. В этом обширном регионе Москва со своими масштабными производственными возможностями может найти много дружественных стран, однако "бросаться на шею партнёрам" всё же не стоит. Такое мнение высказал бизнесмен Аркадий Ротенберг на полях ВЭФ.

"Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск", — приводит РБК слова бизнесмена.

"Китайцы, как известно, достаточно сложные переговорщики, без собственной выгоды ничего делать не будут. Не удивлюсь, если впоследствии они будут, например, перепродавать наши энергоресурсы. В Индии более разговорчивые партнёры, но не менее сложные", — добавил Ротенберг.

Он отметил, что Россия уже развернулась в восточном направлении, но может такое быть, что в будущем многие европейские страны снова захотят начать выстраивать диалог с Москвой, "прислониться к сильной экономике".