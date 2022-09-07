Гастроэнтеролог рассказала, как быть сытым и не полнеть
Гастроэнтеролог Арзуманян призвала отличать физиологический голод от эмоционального
Чувство сытости после приёма пищи может сохраняться до трёх часов. Однако зачастую человек испытывает голод сразу после завтрака, обеда или ужина. Причина может иметь не только физиологический, но и эмоциональный характер, считает кандидат медицинских наук, врач – диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
"Если человек испытывает физиологический голод, есть определённая симптоматика: урчание в животе, чувство сосания под ложечкой. В случае эмоционального голода человек может захотеть есть, даже будучи сытым, после еды", — объяснила Арзуманян в интервью радио Sputnik.
Если человек питается правильно и регулярно, физиологический голод не будет беспокоить, уверена врач. Достаточно трёхразового питания и двух перекусов, ну и, конечно, в нужных пропорциях — белка, полезных жиров и клетчатки. Это орехи, овощи, которые содержат и клетчатку, и воду. Например, огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо, яйца. Кроме того, медик советует до еды попить воды.
"Чтобы дольше не ощущать голод, надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит: пряности, специи, маринады, соленья, сладости, шоколад, консервы, фастфуд", — посоветовала Арзуманян.
Ранее Лайф писал, что диетолог Гинзбург рассказал, как худеть во время сна. Для этого нужно соблюсти некоторые правила. Например, если человек не высыпается, плохо спит, у него сон неполноценный, прерывистый, то он едва ли сбросит вес.
Freepik