Гастроэнтеролог рассказала, как быть сытым и не полнеть

Чувство сытости после приёма пищи может сохраняться до трёх часов. Однако зачастую человек испытывает голод сразу после завтрака, обеда или ужина. Причина может иметь не только физиологический, но и эмоциональный характер, считает кандидат медицинских наук, врач – диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

"Если человек испытывает физиологический голод, есть определённая симптоматика: урчание в животе, чувство сосания под ложечкой. В случае эмоционального голода человек может захотеть есть, даже будучи сытым, после еды", — объяснила Арзуманян в интервью радио Sputnik.

Если человек питается правильно и регулярно, физиологический голод не будет беспокоить, уверена врач. Достаточно трёхразового питания и двух перекусов, ну и, конечно, в нужных пропорциях — белка, полезных жиров и клетчатки. Это орехи, овощи, которые содержат и клетчатку, и воду. Например, огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо, яйца. Кроме того, медик советует до еды попить воды.

"Чтобы дольше не ощущать голод, надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит: пряности, специи, маринады, соленья, сладости, шоколад, консервы, фастфуд", — посоветовала Арзуманян.