Иммунолог пояснил, от какой аллергии защитит новая российская вакцина
Иммунолог Болибок: Новая вакцина сможет защищать от аллергии на яблоки
Новая уникальная вакцина, разработанная Институтом иммунологии ФМБА России, сможет защитить от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстных аллергий на яблоки. Об этом сообщил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Это очень частое сочетание, когда у людей есть аллергия на пыльцу и они не могут есть яблоки и другие косточковые фрукты", — рассказал Болибок "Вечерней Москве".
Белок, который вызывает аллергическую реакцию организма, содержится в нескольких видах деревьев и фруктов, пояснил он.
Медик отметил, что такая вакцина создана впервые, ничего подобного ранее в России не было. В ней применены отдельные молекулы-аллергены, а в предыдущих использовались экстракты. Однако, как предупредил специалист, считать новое поколение вакцины панацеей от всех видов аллергии не стоит. Кроме того, из-за новизны говорить о сроках действия и каких-то противопоказаниях пока рано.
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