Иммунолог пояснил, от какой аллергии защитит новая российская вакцина

Новая уникальная вакцина, разработанная Институтом иммунологии ФМБА России, сможет защитить от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстных аллергий на яблоки. Об этом сообщил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Это очень частое сочетание, когда у людей есть аллергия на пыльцу и они не могут есть яблоки и другие косточковые фрукты", — рассказал Болибок "Вечерней Москве".

Белок, который вызывает аллергическую реакцию организма, содержится в нескольких видах деревьев и фруктов, пояснил он.

Медик отметил, что такая вакцина создана впервые, ничего подобного ранее в России не было. В ней применены отдельные молекулы-аллергены, а в предыдущих использовались экстракты. Однако, как предупредил специалист, считать новое поколение вакцины панацеей от всех видов аллергии не стоит. Кроме того, из-за новизны говорить о сроках действия и каких-то противопоказаниях пока рано.