Мантуров рассказал, когда МС-21 поступит в продажу
Мантуров: Коммерческие поставки МС-21 начнутся с 2025 года
МС-21. Фото © irkut.com
Новый российский пассажирский самолёт МС-21 поступит на коммерческий рынок в 2025 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
"С 2025 года начнутся также коммерческие поставки полностью русифицированного борта", — сказал министр на сессии "Будущее отраслей: где мы впереди, где мы позади и почему?" Восточного экономического форума.
МС-21 — это среднемагистральный самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он ориентирован на самый востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок в России. В корпорации "Иркут" заявляют, что этот самолёт задаст новый стандарт комфорта для узкофюзеляжных лайнеров. В этом плане он скорее соответствует дальнемагистральным самолётам.
Ранее Лайф писал, что "Аэрофлот" планирует заказать у Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") 300 самолётов, среди которых Superjet 100 (SSJ 100, "Суперджет-100"), МС-21 и Ту-214.