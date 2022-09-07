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7 сентября, 00:29

Мантуров рассказал, когда МС-21 поступит в продажу

Мантуров: Коммерческие поставки МС-21 начнутся с 2025 года

<p>МС-21. Фото © <a href="https://irkut.com/products/16/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irkut.com</a></p>

МС-21. Фото © irkut.com

Новый российский пассажирский самолёт МС-21 поступит на коммерческий рынок в 2025 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"С 2025 года начнутся также коммерческие поставки полностью русифицированного борта", — сказал министр на сессии "Будущее отраслей: где мы впереди, где мы позади и почему?" Восточного экономического форума.

МС-21 — это среднемагистральный самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он ориентирован на самый востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок в России. В корпорации "Иркут" заявляют, что этот самолёт задаст новый стандарт комфорта для узкофюзеляжных лайнеров. В этом плане он скорее соответствует дальнемагистральным самолётам.

"Росэлектроника" разработала собственные компоненты для Superjet и МС-21 взамен американских

"Росэлектроника" разработала собственные компоненты для Superjet и МС-21 взамен американских

Ранее Лайф писал, что "Аэрофлот" планирует заказать у Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") 300 самолётов, среди которых Superjet 100 (SSJ 100, "Суперджет-100"), МС-21 и Ту-214.

Андрей Григорьев

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