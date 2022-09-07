Мантуров рассказал, когда МС-21 поступит в продажу

Новый российский пассажирский самолёт МС-21 поступит на коммерческий рынок в 2025 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"С 2025 года начнутся также коммерческие поставки полностью русифицированного борта", — сказал министр на сессии "Будущее отраслей: где мы впереди, где мы позади и почему?" Восточного экономического форума.

МС-21 — это среднемагистральный самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он ориентирован на самый востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок в России. В корпорации "Иркут" заявляют, что этот самолёт задаст новый стандарт комфорта для узкофюзеляжных лайнеров. В этом плане он скорее соответствует дальнемагистральным самолётам.