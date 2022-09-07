У Трампа нашли документ о ядерном оружии другой страны

В поместье бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго ФБР в ходе обыска были найдены совершенно секретные документы. Среди них были бумаги с описанием военных расходов одного из иностранных государств и состояния его ядерных сил. Об этом сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

В некоторых документах речь шла об операциях США с очень высоким уровнем секретности. Сведения из них были недоступны даже чиновникам высокого ранга из нацбезопасности, рассказали источники издания.

"Только президент, некоторые члены его кабинета или чиновники уровня, близкого к уровню членов кабинета, имели полномочия раскрывать другим правительственным чиновникам детали этих программ, к информации о которых был особый доступ", — пишет газета.