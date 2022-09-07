СМИ узнали, какая максимальная цена на российский газ устроила бы Европу

В Евросоюзе обсуждают возможность введения потолка цен на российский газ на уровне 50 евро за мегаватт-час, что более чем в пять раз ниже текущей стоимости топлива. Об этом пишет Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

"Предлагаемый потолок цены на газ — 50 евро за мегаватт-час... что меньше пятой части нынешней спотовой цены, — примет форму чрезвычайного законопроекта", — отмечается в публикации.

По данным газеты, при этом в Евросоюзе считают такой шаг авантюрным, рискованным.

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун заявила, что такие ограничительные меры могут быть временными. При необходимости их можно будет продлевать. По мнению министра экологического перехода Испании Тересы Риберы, странам ЕС будет сложно найти "общий набор методов". Испанский политик в целом сомневается, может ли Европа позволить себе такие методы.

Представитель Минэкономики Германии же заявил о желании Берлина обсудить всё это на экспертной комиссии, чтобы найти "наиболее мудрый" метод по ограничению цен на газ. Газета отмечает, что это может затормозить принятие решения.