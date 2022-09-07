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7 сентября, 02:16

Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с тинейджерами

Сейчас политики на Западе ведут себя во многом как тинейджеры. Они руководствуются эмоциями, но забывают, что должны отстаивать интересы своей страны. Таким мнением на площадке Восточного экономического форума поделилась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинейджеров. Они думают о своём эмоциональном возмущении вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов", — приводит РИА "Новости" её слова.

В Кремле допустили встречу Путина и экс-главы МИД Австрии Кнайсль на ВЭФ

В Кремле допустили встречу Путина и экс-главы МИД Австрии Кнайсль на ВЭФ

Как рассказывал Лайф, ранее Кнайсль показала "будущий визит" делегации ЕС к Путину с помощью картины Серова. Изображение стало пародией на произведение "Ходоки у В.И. Ленина".

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Карин Кнайсль. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Андрей Григорьев

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