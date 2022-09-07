Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с тинейджерами

Сейчас политики на Западе ведут себя во многом как тинейджеры. Они руководствуются эмоциями, но забывают, что должны отстаивать интересы своей страны. Таким мнением на площадке Восточного экономического форума поделилась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинейджеров. Они думают о своём эмоциональном возмущении вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов", — приводит РИА "Новости" её слова.