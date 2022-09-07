Китайская делегация стала самой многочисленной зарубежной на ВЭФ
По состоянию на сегодняшний день участниками Восточного экономического форума во Владивостоке стали 5900 человек. Самая многочисленная зарубежная делегация — из Китая. Это следует из справочных материалов, представленных организаторами форума.
Беджи участников получили 5900 человек. Это представители 60 стран и территорий, включая Россию. От нашей страны на форуме 5215 человек, из-за рубежа прибыло 685 участников.
Делегация Китая насчитывает 205 человек; из Мьянмы — 87; Монголии — 34; Индии — 23; Армении — 22; Южной Кореи — 20 человек.
За два дня работы ВЭФ подписано 155 соглашений на общую сумму около 1,530 млрд рублей, из них 256,7 млрд рублей покрыты коммерческой тайной.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока.
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