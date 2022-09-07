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Опубликовано 7 сентября 2022, 02:39

Китайская делегация стала самой многочисленной зарубежной на ВЭФ

По состоянию на сегодняшний день участниками Восточного экономического форума во Владивостоке стали 5900 человек. Самая многочисленная зарубежная делегация — из Китая. Это следует из справочных материалов, представленных организаторами форума.

Беджи участников получили 5900 человек. Это представители 60 стран и территорий, включая Россию. От нашей страны на форуме 5215 человек, из-за рубежа прибыло 685 участников.

Делегация Китая насчитывает 205 человек; из Мьянмы — 87; Монголии — 34; Индии — 23; Армении — 22; Южной Кореи — 20 человек.

За два дня работы ВЭФ подписано 155 соглашений на общую сумму около 1,530 млрд рублей, из них 256,7 млрд рублей покрыты коммерческой тайной.

На ВЭФ обсудили фейки, блокировки и агрессию со стороны западных идеологов
На ВЭФ обсудили фейки, блокировки и агрессию со стороны западных идеологов

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября выступит с речью о происходящих во всём мире процессах и развитии Дальнего Востока.

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vk.com / forumvostok

Александр Юнашев
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