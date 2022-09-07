Костин дал прогноз, когда ВВП России перейдёт к росту
Костин ожидает сокращения ВВП России в этом году на 4%
Сокращение внутреннего валового продукта России в этом году составит 4%, считает глава ВТБ Андрей Костин. Таким прогнозом он поделился на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.
"В следующем году мы ожидаем сокращения ВВП на 1,5% и в 2024 году уже выход на годовой основе на экономический рост. В целом уровень 2021 года, мы считаем, можно достичь через четыре-пять лет", — сказал Костин.
В прогнозе, подготовленном Минэкономразвития, высказывается предположение о падении ВВП России на 4,2% по итогам текущего года и на 2,7% — в 2023 году. Таковы данные по программе социально-экономического развития РФ до 2025 года.
Ранее Лайф писал, что Аркадий Ротенберг предупредил о рисках разворота России на Восток. Он указал на то, что "бросаться на шею партнёрам" не стоит. По его словам, в будущем многие европейские страны снова захотят начать выстраивать диалог с Москвой.
ТАСС / Сергей Фадеичев