Костин дал прогноз, когда ВВП России перейдёт к росту

Сокращение внутреннего валового продукта России в этом году составит 4%, считает глава ВТБ Андрей Костин. Таким прогнозом он поделился на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.

"В следующем году мы ожидаем сокращения ВВП на 1,5% и в 2024 году уже выход на годовой основе на экономический рост. В целом уровень 2021 года, мы считаем, можно достичь через четыре-пять лет", — сказал Костин.

В прогнозе, подготовленном Минэкономразвития, высказывается предположение о падении ВВП России на 4,2% по итогам текущего года и на 2,7% — в 2023 году. Таковы данные по программе социально-экономического развития РФ до 2025 года.