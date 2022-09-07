Мантуров: Параллельный импорт будет продлён на 2023 год
Россия в следующем году не откажется от механизма параллельного импорта — ввоза через третьи страны подсанкционной продукции. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Решение такое подготовлено", — сказал министр в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что пока идёт речь о продлении на следующий год, "а там уже как сложится". Министр подчеркнул, что страна заинтересована в том, чтобы ниши на рынке занимали отечественные предприятия.
Как рассказывал Лайф, летом президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт товаров в Россию на 2022 год. Этим документом российские компании, занимающиеся импортом товаров без разрешения правообладателя, избавлены от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. Бизнес теперь выступает за расширение списка товаров, подпадающих под параллельный импорт. В одной из сфер Минпромторг на это уже пошёл.