Москалькова обещала запросить для изучения дело Сафронова, если он к ней обратится

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не видела материалов уголовного дела против экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом она заявила журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передаёт ТАСС. Она отметила, что готова их запросить для изучения, если Сафронов об этом попросит.

"Если он обратится, приложит соответствующие документы, то я обязана это сделать", — заявила Москалькова.