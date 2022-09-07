Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 13:49

Москалькова обещала запросить для изучения дело Сафронова, если он к ней обратится

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не видела материалов уголовного дела против экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом она заявила журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передаёт ТАСС. Она отметила, что готова их запросить для изучения, если Сафронов об этом попросит.

"Если он обратится, приложит соответствующие документы, то я обязана это сделать", заявила Москалькова.

Путин не стал судить о справедливости приговора Ивану Сафронову
Путин не стал судить о справедливости приговора Ивану Сафронову

Напомним, что бывшего советника главы "Роскосмоса" журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение вынес Мосгорсуд. Приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние несколько лет.

BannerImage

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Иван Сафронов (журналист)
  • Татьяна Москалькова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar