Октябрина Ганичкина объяснила, как уберечь от заморозков дачные посадки

Заморозки до минус двух градусов, которые, согласно прогнозам МЧС, ожидаются в ближайшее время в Подмосковье, могут нанести удар по посадкам дачников. Чтобы этого не произошло, нужно хорошенько полить огород, посоветовала главный агроном России Октябрина Ганичкина в интервью газете "Вечерняя Москва".

"Теплолюбивых посадок уже не осталось: ни огурцов, ни помидоров. То, что остались корнеплоды, которые убирают в конце сентября, — им ничего не будет. Наоборот, будет очень хорошо, поскольку подобное их укрепит. Считаю, что первоочередная проблема заключается в сухости земли. Заморозки более опасны, когда очень сухая погода. Поэтому я рекомендую огородникам сейчас очень хорошо полить морковь, свёклу, капусту, картофель и так далее, чтобы грядка была мокрой в погоду до минус семи градусов. Мокрая почва всегда спасает всё, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва", — рассказала Ганичкина.

Не менее важно полить плодово-ягодные культуры, чтобы потом не остаться без урожая. При этом она подчеркнула, что похолодания до минус семи градусов всё же опасаться не стоит. Предполагаемая температура, с которой придётся столкнуться огородникам, — один градус мороза.