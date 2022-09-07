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7 сентября, 10:38

Октябрина Ганичкина объяснила, как уберечь от заморозков дачные посадки

Заморозки до минус двух градусов, которые, согласно прогнозам МЧС, ожидаются в ближайшее время в Подмосковье, могут нанести удар по посадкам дачников. Чтобы этого не произошло, нужно хорошенько полить огород, посоветовала главный агроном России Октябрина Ганичкина в интервью газете "Вечерняя Москва".

"Теплолюбивых посадок уже не осталось: ни огурцов, ни помидоров. То, что остались корнеплоды, которые убирают в конце сентября, — им ничего не будет. Наоборот, будет очень хорошо, поскольку подобное их укрепит. Считаю, что первоочередная проблема заключается в сухости земли. Заморозки более опасны, когда очень сухая погода. Поэтому я рекомендую огородникам сейчас очень хорошо полить морковь, свёклу, капусту, картофель и так далее, чтобы грядка была мокрой в погоду до минус семи градусов. Мокрая почва всегда спасает всё, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва", — рассказала Ганичкина.

Не менее важно полить плодово-ягодные культуры, чтобы потом не остаться без урожая. При этом она подчеркнула, что похолодания до минус семи градусов всё же опасаться не стоит. Предполагаемая температура, с которой придётся столкнуться огородникам, — один градус мороза.

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Ранее терапевт Надежда Чернышёва рассказала, к каким заболеваниям может привести труд на дачном участке. Эксперт обратила внимание на то, что при длительном нахождении в перевёрнутых позах во время дачных работ может нарушиться кровообращение. Если у человека есть сосудистое заболевание, то это чревато гипертоническим кризом, подчеркнула врач.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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