ВС РФ уничтожили до 30 украинских боевиков ударом по пункту дислокации "Кракена"

Кроме того, по словам представителя российского оборонного ведомства, ударами было ликвидировано десять единиц автомобильной техники.

Ранее Лайф писал, что авиация и артиллерия РФ за сутки смогли поразить четыре пункта управления, включая штаб нацформирования "Кракен" в Харькове. Кроме того, было уничтожено 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Ещё поражено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск в ДНР, Никольское и Малиновка в Запорожской области.