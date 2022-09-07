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7 сентября, 10:34

ВС РФ уничтожили до 30 украинских боевиков ударом по пункту дислокации "Кракена"

Вооружённые силы России уничтожили порядка 30 украинских боевиков ударом по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, по словам представителя российского оборонного ведомства, ударами было ликвидировано десять единиц автомобильной техники.

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Ранее Лайф писал, что авиация и артиллерия РФ за сутки смогли поразить четыре пункта управления, включая штаб нацформирования "Кракен" в Харькове. Кроме того, было уничтожено 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Ещё поражено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск в ДНР, Никольское и Малиновка в Запорожской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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