ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 10:27

Около 40 военнослужащих 113-й бригады украинской теробороны уничтожены под Харьковом

Российские войска уничтожили до 40 военнослужащих 113-й бригады украинской теробороны в Харьковской области. Об этом проинформировал на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ", — сообщил представитель военного ведомства.

ВС РФ уничтожили более 220 бойцов ВСУ
ВС РФ уничтожили более 220 бойцов ВСУ

На днях Лайф сообщал, что ВКС России уничтожили около 50 иностранных наёмников в ДНР. Живая сила была поражена в результате удара высокоточным оружием по двум пунктам дислокации легионеров вблизи населённого пункта Курахово.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar