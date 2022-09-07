Около 40 военнослужащих 113-й бригады украинской теробороны уничтожены под Харьковом

Российские войска уничтожили до 40 военнослужащих 113-й бригады украинской теробороны в Харьковской области. Об этом проинформировал на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ", — сообщил представитель военного ведомства.