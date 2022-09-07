ВС РФ уничтожили хранилище топлива для украинской техники на родине Зеленского

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили хранилище топлива для военной техники противника. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Удары были нанесены в районе Кривого Рога — родного города украинского президента Владимира Зеленского.