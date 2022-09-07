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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 10:23

ВС РФ уничтожили хранилище топлива для украинской техники на родине Зеленского

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили хранилище топлива для военной техники противника. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Удары были нанесены в районе Кривого Рога — родного города украинского президента Владимира Зеленского.

"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники Вооружённых сил Украины объёмом более 5,5 тысячи тонн", — отметил Конашенков.

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Напомним, что накануне высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" тоже нанесли удар в районе населённого пункта Карповка в Днепропетровской области, уничтожив крупное хранилище топлива.

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ТАСС / Zuma

Марина Калегина
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