Украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25
Украинские воздушные силы лишились одного истребителя МиГ-29 в Николаевской области и штурмовика Су-25. Об этом проинформировал на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.
Напомним, что накануне ВКС России и средства ПВО сбили сразу три украинских самолёта Су-25 за сутки. Кроме того, Вооружённые силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации трёх бригад ВСУ, для чего также применялись силы ВКС России. В результате была поражена как живая сила противника, так и военная техника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ