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Опубликовано 7 сентября 2022, 10:19

Украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25

Украинские воздушные силы лишились одного истребителя МиГ-29 в Николаевской области и штурмовика Су-25. Об этом проинформировал на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.

Системы ПВО РФ сбили два самолёта Су-25 ВСУ, перехватили три "Точки-У" и 53 снаряда РСЗО
Системы ПВО РФ сбили два самолёта Су-25 ВСУ, перехватили три "Точки-У" и 53 снаряда РСЗО

Напомним, что накануне ВКС России и средства ПВО сбили сразу три украинских самолёта Су-25 за сутки. Кроме того, Вооружённые силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации трёх бригад ВСУ, для чего также применялись силы ВКС России. В результате была поражена как живая сила противника, так и военная техника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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