"Мёрзни, волчий хвост": Путин сравнил Европу с персонажем русской сказки

Президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию в энергетике на мировом рынке со сказкой "О лисе и волке". Он подчеркнул, что Москва готова выполнять обязательства по договорам поставок топлива, но не готова идти на поводу у Запада и принимать невыгодные для себя условия. В последнем случае речи о сотрудничестве с ЕС не будет.

"Но если нам кто-то попытается что-то навязать — хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются <…>. И нам остаётся только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост", — пояснил российский лидер на Восточном экономическом форуме.