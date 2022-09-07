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7 сентября, 10:17

"Мёрзни, волчий хвост": Путин сравнил Европу с персонажем русской сказки

Путин шуткой про мёрзнущий хвост пригрозил оставить ЕС без энергии

Президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию в энергетике на мировом рынке со сказкой "О лисе и волке". Он подчеркнул, что Москва готова выполнять обязательства по договорам поставок топлива, но не готова идти на поводу у Запада и принимать невыгодные для себя условия. В последнем случае речи о сотрудничестве с ЕС не будет.

"Но если нам кто-то попытается что-то навязать — хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются <…>. И нам остаётся только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост", пояснил российский лидер на Восточном экономическом форуме.

Путин напомнил о готовности России включить "Северный поток – 2"

Путин напомнил о готовности России включить "Северный поток – 2"

Также на форуме Путин назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы. По его словам, Москва всегда основывалась на долгосрочных контрактах, потому что участники рынка "должны быть уверены в стабильности". А вот наши партнёры настаивали на спотовых ценах и навязывали дурацкие решения, подчеркнул президент.

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LIFE

Татьяна Миссуми

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