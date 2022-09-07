Австралийских билби вооружат капсулами с ядом для спасения от диких кошек

Учёные из Университета Аделаиды и Университета Южной Австралии придумали способ сокращения популяции диких кошек, являющихся проблемой для местных вымирающих видов. Как сообщает журнал ACS Applied Polymer Materials, предлагается умерщвлять хищников с помощью отравленных сумчатых барсуков — бандикутов.

"Приманкам" под кожу собираются вводить капсулы с ядом 1080. Данное вещество выделяется у некоторых местных растений и абсолютно безвредно для предполагаемых носителей, однако смертельно для кошек.

Исследователи решились на этот шаг, поскольку одичавшие кошки и лисы являются серьёзной проблемой для фауны материка. Для борьбы с завезёнными в XVIII веке видами, истребляющими австралийских билби, вокруг одного из заповедников построили трёхметровый забор, а за каждую убитую бездомную кошку даже предлагается вознаграждение. Однако этих мер недостаточно для предотвращения истребления сумчатых.