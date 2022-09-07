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7 сентября, 10:09

Австралийских билби вооружат капсулами с ядом для спасения от диких кошек

Австралийские учёные решили вшивать в бандикутов капсулы с ядом для истребления кошек

<p>Бандикут. Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perameles_gunni.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">J.J. Harrison</a></p>

Бандикут. Фото © Wikipedia / J.J. Harrison

Учёные из Университета Аделаиды и Университета Южной Австралии придумали способ сокращения популяции диких кошек, являющихся проблемой для местных вымирающих видов. Как сообщает журнал ACS Applied Polymer Materials, предлагается умерщвлять хищников с помощью отравленных сумчатых барсуков — бандикутов.

"Приманкам" под кожу собираются вводить капсулы с ядом 1080. Данное вещество выделяется у некоторых местных растений и абсолютно безвредно для предполагаемых носителей, однако смертельно для кошек.

Исследователи решились на этот шаг, поскольку одичавшие кошки и лисы являются серьёзной проблемой для фауны материка. Для борьбы с завезёнными в XVIII веке видами, истребляющими австралийских билби, вокруг одного из заповедников построили трёхметровый забор, а за каждую убитую бездомную кошку даже предлагается вознаграждение. Однако этих мер недостаточно для предотвращения истребления сумчатых.

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Матвей Шандрыголов

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