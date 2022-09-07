Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза
Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для российских туристов до решения Еврокомиссии, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто в ходе встречи глав МИД стран Балтии и Северной Европы. Об этом сообщает телеканал Yle, который вёл трансляцию их встречи.
"Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Мы контролируем собственный процесс выдачи виз, но нам нужен совет Еврокомиссии о том, что делать с визами, выдаваемыми другими странами Шенгенской группы", — заявил министр.
Ранее Лайф писал о готовности Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы ограничить въезд россиян. При этом страны потребовали от Еврокомиссии, чтобы та предложила "соответствующие визовые меры", которые смогут значительно сократить поток россиян в ЕС и Шенгенскую зону. Кроме того, указывается, что с начала спецоперации на Украине в указанные страны въехало порядка 700 тысяч граждан РФ.
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