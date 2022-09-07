Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза

Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для российских туристов до решения Еврокомиссии, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто в ходе встречи глав МИД стран Балтии и Северной Европы. Об этом сообщает телеканал Yle , который вёл трансляцию их встречи.

"Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Мы контролируем собственный процесс выдачи виз, но нам нужен совет Еврокомиссии о том, что делать с визами, выдаваемыми другими странами Шенгенской группы", — заявил министр.

Ранее Лайф писал о готовности Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы ограничить въезд россиян. При этом страны потребовали от Еврокомиссии, чтобы та предложила "соответствующие визовые меры", которые смогут значительно сократить поток россиян в ЕС и Шенгенскую зону. Кроме того, указывается, что с начала спецоперации на Украине в указанные страны въехало порядка 700 тысяч граждан РФ.