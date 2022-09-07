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7 сентября, 09:14

Страны Балтии договорились об ограничении въезда для россиян с шенгенскими визами

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда для россиян с визами

Литва, Латвия и Эстония пришли к единому соглашению по ограничению въезда для россиян. Об этом сообщил латвийский министр иностранных дел МИД Эдгарс Ринкевичс в ходе встречи глав МИД стран Балтии и Северной Европы в Каунасе, трансляцию вёл финский телеканал Yle.

"Страны Балтии достигли договорённости о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами России, имеющими шенгенские визы ЕС", — написал он в "Твиттере".

Уточняется, что исключения касаются водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам. Официально правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.

Польша и страны Балтии раскрыли "план-максимум" по визам для россиян

Польша и страны Балтии раскрыли "план-максимум" по визам для россиян

Ранее Лайф писал о готовности Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы ограничить въезд россиян. При этом страны потребовали от Еврокомиссии, чтобы та предложила "соответствующие визовые меры", которые смогут в значительной мере сократить поток россиян в ЕС и Шенгенскую зону. Кроме того, указывается, что с начала спецоперации на Украине в указанные страны въехало порядка 700 тысяч граждан РФ.

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Freepik

Николь Вербер

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