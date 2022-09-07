Страны Балтии договорились об ограничении въезда для россиян с шенгенскими визами

Литва, Латвия и Эстония пришли к единому соглашению по ограничению въезда для россиян. Об этом сообщил латвийский министр иностранных дел МИД Эдгарс Ринкевичс в ходе встречи глав МИД стран Балтии и Северной Европы в Каунасе, трансляцию вёл финский телеканал Yle.

"Страны Балтии достигли договорённости о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами России, имеющими шенгенские визы ЕС", — написал он в "Твиттере".

Уточняется, что исключения касаются водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам. Официально правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.