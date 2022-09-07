ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 09:04

Путин: Процедура выборов в Британии далека от демократических принципов

Электоральная система Великобритании идёт вразрез с демократическими принципами, считает президент России Владимир Путин. Так он прокомментировал назначение Лиз Трасс премьер-министром Соединённого Королевства.

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии
Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии

"В Великобритании функционирует далёкая от демократических принципов процедура избрания главы правительства. Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии", — отметил Путин, подчеркнув, что при такой системе обыкновенные британцы не участвуют в смене правительства.

Вместе с тем, говоря об отношениях Великобритании с Россией, глава государства заявил, что Лондон вправе сам решать этот вопрос, исходя их своих позиций, однако при этом Москва оставляет за собой право защищать собственные интересы, чем она и занимается.

BannerImage

Unsplash

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Путин
  • Великобритания
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar