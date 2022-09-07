Путин: Процедура выборов в Британии далека от демократических принципов

"В Великобритании функционирует далёкая от демократических принципов процедура избрания главы правительства. Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии", — отметил Путин, подчеркнув, что при такой системе обыкновенные британцы не участвуют в смене правительства.

Вместе с тем, говоря об отношениях Великобритании с Россией, глава государства заявил, что Лондон вправе сам решать этот вопрос, исходя их своих позиций, однако при этом Москва оставляет за собой право защищать собственные интересы, чем она и занимается.