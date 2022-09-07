Путин: Вопрос об отношениях с РФ решать Британии, Москва же будет защищать свои интересы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Великобритании сами решат, как выстраивать отношения с Россией, Москва же будет защищать свои интересы. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Правящие элиты там (в Великобритании. — Прим. Лайфа) имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело — как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело — защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается", — заявил Путин.
Ранее Лайф писал, что Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии. Официально это случилось на аудиенции 47-летнего политика у королевы Елизаветы II в замке Балморал. Кроме того, новыми главами МИД и МВД Британии стали дети мигрантов.
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