Пашинян обеспокоен "силами", готовыми воспользоваться занятостью России на Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что занятостью России на Украине хотят воспользоваться "некоторые силы", чтобы дестабилизировать Южный Кавказ. Об этом политик сообщил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Нас беспокоит, что есть силы, которые думают, что Россия, являющаяся ключевым фактором безопасности в нашем регионе, слишком занята украинской тематикой и что это можно использовать как удобный момент для дестабилизации ситуации", — отметил он.