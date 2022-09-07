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7 сентября, 08:42

Пашинян обеспокоен "силами", готовыми воспользоваться занятостью России на Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что занятостью России на Украине хотят воспользоваться "некоторые силы", чтобы дестабилизировать Южный Кавказ. Об этом политик сообщил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Нас беспокоит, что есть силы, которые думают, что Россия, являющаяся ключевым фактором безопасности в нашем регионе, слишком занята украинской тематикой и что это можно использовать как удобный момент для дестабилизации ситуации", — отметил он.

Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения и Нагорный Карабах

Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения и Нагорный Карабах

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение конфликта в зоне ответственности российских миротворцев. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию крайне сложной, пояснив, что военные Азербайджана нарушили режим прекращения огня.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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