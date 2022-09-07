Кирьос сломал две ракетки на корте после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open
Австралийский теннисист Ник Кирьос после поражения от россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале US Open сломал две ракетки прямо на корте. Встреча завершилась победой нашего спортсмена в пяти партиях со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
Кирьос сломал две ракетки на корте после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open. Видео © Twitter / Third and Five Podcast
Встреча продолжалась 3 часа 39 минут. Отметим, что Хачанов вышел в полуфинал турнира Большого шлема впервые в своей карьере.
После окончания матча Кирьос не справился с эмоциями и начал бить ракеткой по корту, сломав её. Сразу же после этого он аналогичным образом поступил и со второй ракеткой.
В полуфинале Хачанов встретится с норвежцем Каспером Руудом. Встреча состоится в пятницу, 9 сентября. По итогам турнира скандинав может стать новой первой ракеткой мира.
Twitter / Third and Five Podcast