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7 сентября, 08:38

Кирьос сломал две ракетки на корте после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос после поражения от россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале US Open сломал две ракетки прямо на корте. Встреча завершилась победой нашего спортсмена в пяти партиях со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Кирьос сломал две ракетки на корте после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open. Видео © Twitter / Third and Five Podcast

Встреча продолжалась 3 часа 39 минут. Отметим, что Хачанов вышел в полуфинал турнира Большого шлема впервые в своей карьере.

После окончания матча Кирьос не справился с эмоциями и начал бить ракеткой по корту, сломав её. Сразу же после этого он аналогичным образом поступил и со второй ракеткой.

Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

В полуфинале Хачанов встретится с норвежцем Каспером Руудом. Встреча состоится в пятницу, 9 сентября. По итогам турнира скандинав может стать новой первой ракеткой мира.

Обложка ©

Twitter / Third and Five Podcast

Роман Фейгин

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