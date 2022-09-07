Шольц заявил, что Германия начала готовиться к снижению поставок российского газа ещё в декабре 2021 года

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Берлин уже в декабре 2021 года изучал вопрос возможного сокращения поставок российского газа. Об этом он заявил на пленарном заседании в Бундестаге в среду.

"Ещё в декабре я спросил своих министров, что мы можем сделать на случай, если будут сложности с поставками из России", — приводит слова канцлера ТАСС.

По словам Шольца, ещё до начала российской спецоперации на Украине власти ФРГ "тщательно подготовились", чтобы быть в состоянии принимать масштабные решения.

"Это происходило в то время, когда ещё никто не готовился к такому газовому сценарию", — добавил он.