Германия скептически отнеслась к идее о потолке цен на газ, боясь прекращения поставок

Германия со скепсисом относится к предложению других западных лидеров ввести лимит цен на газ, импортируемый из России. Об этом со ссылкой на сотрудника Министерства экономики ФРГ пишет издание Politico.

"Мы до сих пор настроены скептически, когда речь идёт о вопросах, связанных с потолком цены на газ, но мы в целом готовы к переговорам в европейском формате", — говорится в статье.

Некоторые немецкие политики считают, что ограничительные меры в отношении газа из России должны быть менее провокационными. Причём европейские дипломаты уже видят в Германии проблему из-за того, что та слишком долго решает вопрос потолка цен. В ЕС не исключают, что позиция Берлина в результате помешает соглашению. Сама же ФРГ больше всего опасается, что лимит цен приведёт к полной остановке поставок энергоносителей в Европу, из-за чего Берлину придётся делиться драгоценным газом с более мелкими и зависимыми соседями.