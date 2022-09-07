Маск в мае отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы
Business Insider: Маск отложил покупку Twitter, чтобы послушать речь Путина в День Победы
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Американский предприниматель Илон Маск, один из богатейших людей планеты, в мае этого года отложил покупку компании Twitter из-за речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, которую бизнесмен решил дождаться.
Как пишет Business Insider, из данных судебного заседания Маска с компанией следует, что 8 мая миллиардер написал сообщение банкиру Morgan Stanley, который занимался сделкой, и попросил его отложить покупку Twitter, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к третьей мировой войне".
"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне?" — говорилось в сообщении Маска.
Таким образом, юристы пришли к выводу, что полный отказ от покупки Twitter на самом деле был мотивирован обеспокоенностью за личные финансы, а несоблюдение компанией – владельцем популярной соцсети своих обязательств здесь вовсе ни при чём.
Лайф напоминает, что о намерении Илона Маска купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что намерен улучшить социальную сеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — фейки. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter.