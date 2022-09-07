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7 сентября, 05:15

Маск в мае отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы

Business Insider: Маск отложил покупку Twitter, чтобы послушать речь Путина в День Победы

<p>Обложка © ТАСС / EPA / Carina Johansen</p>

Обложка © ТАСС / EPA / Carina Johansen

Американский предприниматель Илон Маск, один из богатейших людей планеты, в мае этого года отложил покупку компании Twitter из-за речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, которую бизнесмен решил дождаться.

Как пишет Business Insider, из данных судебного заседания Маска с компанией следует, что 8 мая миллиардер написал сообщение банкиру Morgan Stanley, который занимался сделкой, и попросил его отложить покупку Twitter, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к третьей мировой войне".

Маск назвал условие, при котором купит Twitter

Маск назвал условие, при котором купит Twitter

"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне?" говорилось в сообщении Маска.

Таким образом, юристы пришли к выводу, что полный отказ от покупки Twitter на самом деле был мотивирован обеспокоенностью за личные финансы, а несоблюдение компанией – владельцем популярной соцсети своих обязательств здесь вовсе ни при чём.

Лайф напоминает, что о намерении Илона Маска купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что намерен улучшить социальную сеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — фейки. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter.

Максим Плетнёв

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