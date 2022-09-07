Маск в мае отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы

Американский предприниматель Илон Маск, один из богатейших людей планеты, в мае этого года отложил покупку компании Twitter из-за речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, которую бизнесмен решил дождаться.

Как пишет Business Insider, из данных судебного заседания Маска с компанией следует, что 8 мая миллиардер написал сообщение банкиру Morgan Stanley, который занимался сделкой, и попросил его отложить покупку Twitter, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к третьей мировой войне".

"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне?" — говорилось в сообщении Маска.