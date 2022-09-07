Бизнес увидел опасность в домашней птице россиян

"Росптицесоюз" попросил внести поправки в закон, разрешающий россиянам разведение кур для личных нужд. Вопрос обсуждался на совещании в Россельхознадзоре. Производители мяса мотивируют тем, что не все могут обеспечить условия и надзор за пернатыми, а это риск распространения инфекции, такой, к примеру, как птичий грипп. Об этом пишет "Коммерсант".

Как говорится в материале газеты, многие птицеводческие компании скупают кур у частников вокруг их предприятий. Содержащиеся на личных участках птицы контактируют с дикими собаками, их корм не проходит проверку, происхождение самого поголовья часто не подтверждается, сетуют производители мяса.

Они предлагают ужесточать наказание за несоблюдение правил ветеринарии в личных хозяйствах россиян. А ещё ввести санкции для региональных служб, если нарушения с их стороны позволили распространиться инфекции, например, птичьего гриппа.