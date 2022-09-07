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7 сентября, 03:59

В Белгородской области продлён повышенный уровень террористической опасности

Жёлтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлён до 22 сентября

В Белгородской области жёлтый уровень террористической опасности продлён до 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"До 22 сентября в регионе действует жёлтый уровень террористической опасности", — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что такая мера позволит властям региона правильно скоординировать усилия свои и правоохранительных органов. Также повысится бдительность населения. Глава области назвал это необходимым в текущих условиях.

В Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности

В Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности

Как рассказывал Лайф, находящиеся у границы с Украиной сёла Белгородской области не раз подвергались обстрелу. А 18 августа вблизи села Тимоново загорелся склад с боеприпасами. Жителей тогда вывезли на безопасное расстояние.

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Telegram / vvgladkov

Андрей Григорьев

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