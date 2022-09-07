В Белгородской области продлён повышенный уровень террористической опасности

В Белгородской области жёлтый уровень террористической опасности продлён до 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"До 22 сентября в регионе действует жёлтый уровень террористической опасности", — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что такая мера позволит властям региона правильно скоординировать усилия свои и правоохранительных органов. Также повысится бдительность населения. Глава области назвал это необходимым в текущих условиях.