В Белгородской области продлён повышенный уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлён до 22 сентября
В Белгородской области жёлтый уровень террористической опасности продлён до 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"До 22 сентября в регионе действует жёлтый уровень террористической опасности", — написал он в своём Telegram-канале.
Гладков добавил, что такая мера позволит властям региона правильно скоординировать усилия свои и правоохранительных органов. Также повысится бдительность населения. Глава области назвал это необходимым в текущих условиях.
Как рассказывал Лайф, находящиеся у границы с Украиной сёла Белгородской области не раз подвергались обстрелу. А 18 августа вблизи села Тимоново загорелся склад с боеприпасами. Жителей тогда вывезли на безопасное расстояние.
Telegram / vvgladkov