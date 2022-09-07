Президент РФ Владимир Путин встретился на полях Восточного экономического форума с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Тот заявил, что считает главу российского государства лидером мира, потому что он создаёт стабильность на планете.

Премьер Мьянмы отметил, что почти три десятка лет назад Россия переживала сложные времена, но они теперь позади. Благодаря Владимиру Путину страна "развивается интенсивно", сказал политик.

"Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всём мире", — сказал гость форума и назвал Россию великой страной.

Он добавил, что в ходе встречи хотел бы сообщить российскому коллеге "некоторую информацию". Владимир Путин ответил: "С удовольствием".