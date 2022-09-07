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7 сентября, 03:43

Байден и Трасс обсудили вызовы от России, Китая и Ирана

<p>Лиз Трасс. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/52339737659/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">number10gov</a></p>

Лиз Трасс. Фото © Flickr / number10gov

Новый премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс после вступления в должность провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они говорили в том числе о вызовах от России, Китая и Ирана.

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Так, они обсудили поддержку Украины на фоне российской военной спецоперации, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия. Ещё одной темой разговора стал вопрос о стабильных поставках энергоресурсов.

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Трасс и Байден назвали себя "лидерами свободных демократий" и договорились вместе работать над стоящими перед их странами вызовами.

Как рассказывал Лайф, первый международный звонок в роли премьера Трасс посвятила всё же не Байдену. Её собеседником стал президент Украины Владимир Зеленский. Глава Правительства Британии пообещала к нему приехать.

Андрей Григорьев

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