Байден и Трасс обсудили вызовы от России, Китая и Ирана

Новый премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс после вступления в должность провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они говорили в том числе о вызовах от России, Китая и Ирана.

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Так, они обсудили поддержку Украины на фоне российской военной спецоперации, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия. Ещё одной темой разговора стал вопрос о стабильных поставках энергоресурсов.

Трасс и Байден назвали себя "лидерами свободных демократий" и договорились вместе работать над стоящими перед их странами вызовами.