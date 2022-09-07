"Остался жертвой": "Мальчик" с обложки Nirvana решил опять подать в суд
Выросший мальчик с обложки Nirvana обжаловал отказ в компенсации за "порнографию"
Спенсер Элден. Фото © Nirvana.fandom.com
Выросший мальчик с уже скандальной и легендарной обложки альбома Nevermind группы Nirvana обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию. Своё детское фото Спенсер Элден квалифицировал как порнографию, а музыкантов попросил компенсировать ему моральный ущерб.
"Элден продолжит оставаться жертвой до тех пор, пока обложка с его изображением распространяется", — цитирует телеканал СBS News заявление адвоката молодого человека.
Его юристы утверждают, что суд, отказав Элдену в компенсации, неверно толкует закон, ограничивающий сроки для подобных обращений от несовершеннолетних. Также неправильной юристы называют оценку времени после совершеннолетия.
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Как писал Лайф ранее, молодой человек в том числе требовал перестать показывать на снимке его гениталии.
Лайф рассказывал, что в августе 2021-го Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana за детскую порнографию. Он заверял, что навсегда потерял способность зарабатывать, и потребовал не менее 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта иска, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющую имуществом Курта Кобейна Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряд звукозаписывающих компаний. Позднее он потребовал стереть гениталии с культового альбома Nirvana. В январе этого года суд отклонил иск "младенца" с обложки группы Nirvana.