"Остался жертвой": "Мальчик" с обложки Nirvana решил опять подать в суд

Выросший мальчик с уже скандальной и легендарной обложки альбома Nevermind группы Nirvana обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию. Своё детское фото Спенсер Элден квалифицировал как порнографию, а музыкантов попросил компенсировать ему моральный ущерб.

"Элден продолжит оставаться жертвой до тех пор, пока обложка с его изображением распространяется", — цитирует телеканал СBS News заявление адвоката молодого человека.

Его юристы утверждают, что суд, отказав Элдену в компенсации, неверно толкует закон, ограничивающий сроки для подобных обращений от несовершеннолетних. Также неправильной юристы называют оценку времени после совершеннолетия.

Как писал Лайф ранее, молодой человек в том числе требовал перестать показывать на снимке его гениталии.