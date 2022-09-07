АвтоВАЗу пришлось отказаться от популярной модели
Глава АвтоВАЗа Соколов: Производство Lada X-Ray не возобновится
АвтоВАЗ не планирует вновь запускать производство автомобилей модели Lada X-Ray. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума.
"Отвечу коротко: никогда", — сказал он в интервью ТАСС, комментируя возможность возобновления выпуска этого хетчбэка.
Соколов пояснил, что корень проблемы — в поставках. Слишком большой комплект компонентов, необходимых для Lada X-Ray, оказался заблокирован для закупки в нынешних условиях.
Как рассказывал Лайф, ранее Соколов раскрыл сроки выпуска электромобилей Lada Largus. По его словам, первые такие автомобили появятся уже в этом году, а серийный выпуск может начаться в следующем.
ТАСС / Елена Афонина