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7 сентября, 04:59

АвтоВАЗу пришлось отказаться от популярной модели

Глава АвтоВАЗа Соколов: Производство Lada X-Ray не возобновится

АвтоВАЗ не планирует вновь запускать производство автомобилей модели Lada X-Ray. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума.

"Отвечу коротко: никогда", — сказал он в интервью ТАСС, комментируя возможность возобновления выпуска этого хетчбэка.

Соколов пояснил, что корень проблемы — в поставках. Слишком большой комплект компонентов, необходимых для Lada X-Ray, оказался заблокирован для закупки в нынешних условиях.

Глава АвтоВАЗа дал совет желающим купить автомобиль

Глава АвтоВАЗа дал совет желающим купить автомобиль

Как рассказывал Лайф, ранее Соколов раскрыл сроки выпуска электромобилей Lada Largus. По его словам, первые такие автомобили появятся уже в этом году, а серийный выпуск может начаться в следующем.

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ТАСС / Елена Афонина

Андрей Григорьев

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