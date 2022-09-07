АвтоВАЗу пришлось отказаться от популярной модели

АвтоВАЗ не планирует вновь запускать производство автомобилей модели Lada X-Ray. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума.

"Отвечу коротко: никогда", — сказал он в интервью ТАСС, комментируя возможность возобновления выпуска этого хетчбэка.

Соколов пояснил, что корень проблемы — в поставках. Слишком большой комплект компонентов, необходимых для Lada X-Ray, оказался заблокирован для закупки в нынешних условиях.