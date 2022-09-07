В США раскрыли подлую политику Белого дома на Украине, разрушающую жизни американцев
TAC: США "подло" действуют на Украине для борьбы с Россией, жертвуя миллионами жизней
Действия американцев на Украине крайне подлые: ради борьбы с Россией США готовы жертвовать и разрушать жизни миллионов людей. Об этом пишет The American Conservative.
"Подлая политика Вашингтона по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией — борьбы, в которой украинская армия заведомо не может победить, — разрушает жизни миллионов", — отмечается в статье.
По словам автора материала, граждане Америки крайне недовольны властями: огромным количеством пустых обещаний, выборами, которые не могут ничего изменить, а также неисправимым дилетантством военных. С каждым днём всё большее число американцев приходит к единому мнению о том, что руководство работает впустую. Однако именно эти "бедствия", по мнению журналиста, могут повлиять на республиканцев и демократов и наконец "разбудить их ото сна".
Ранее бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб высказал мнение, что Вашингтону придётся пойти на компромисс с Москвой в украинском кризисе. Он считает, что США пойдут на такой шаг, чтобы не оказаться перед выбором между эскалацией конфликта с Россией и состязанием на выносливость.
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