Бывший заключённый мариупольской тюрьмы: Если бы в камеру закинули азовца, он бы не вышел

"Если бы даже в том же Мариуполе какого-то азовца закинули в камеру, то он просто оттуда не вышел бы. Там 90% мариупольских сидит, и, зная о том, что они сделали в Мариуполе, их вряд ли бы выпустили из камеры. Их сама администрация тюрьмы не посадит в общие камеры", — рассказал Прищенко в беседе с РИА "Новости".