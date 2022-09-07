Бывший заключённый мариупольской тюрьмы: Если бы в камеру закинули азовца, он бы не вышел
Бывший заключённый мариупольской тюрьмы рассказал об отношении к пленным боевикам "Азова"
Освобождённый из мариупольской тюрьмы Николай Прищенко, который был осуждён за "сепаратизм", рассказал об отношении заключённых к "Азову"*. По его словам, боевиков содержат отдельно.
"Если бы даже в том же Мариуполе какого-то азовца закинули в камеру, то он просто оттуда не вышел бы. Там 90% мариупольских сидит, и, зная о том, что они сделали в Мариуполе, их вряд ли бы выпустили из камеры. Их сама администрация тюрьмы не посадит в общие камеры", — рассказал Прищенко в беседе с РИА "Новости".
Азовцы прикрывались мирными гражданами, поэтому отношение к ним лишь негативное. Многие жители Мариуполя погибли из-за того, что боевики "прятались за домами" вместо того, чтобы проводить боевые действия на открытой местности, отметил бывший заключённый.
Ранее Лайф писал, что в центре Херсона обнаружили штаб террористической организации "Национальный корпус", связанной с украинским националистическим полком "Азов". В квартире оперативники нашли одежду с символикой организации, пропагандистскую литературу, продвигающую идеи национальной нетерпимости, а также плакаты и трафареты с запрещёнными лозунгами.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Владимир Гердо