Глава Запорожья Балицкий назвал МАГАТЭ "импотентным органом" после отчёта по ЗАЭС
Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий оценил миссию МАГАТЭ, заявив, что она не принесла никакой пользы, а ситуация вокруг Запорожской АЭС ничуть не улучшилась.
"Мы сегодня чётко отдаём себе отчёт, что, как мы и предполагали, от этой миссии нам, всем живущим на этой планете, никакой пользы: абсолютно импотентный орган, как и вся европейская политика", — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее Лайф сообщал, что МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента".
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TACC / AP