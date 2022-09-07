Глава Запорожья Балицкий назвал МАГАТЭ "импотентным органом" после отчёта по ЗАЭС

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий оценил миссию МАГАТЭ, заявив, что она не принесла никакой пользы, а ситуация вокруг Запорожской АЭС ничуть не улучшилась.

"Мы сегодня чётко отдаём себе отчёт, что, как мы и предполагали, от этой миссии нам, всем живущим на этой планете, никакой пользы: абсолютно импотентный орган, как и вся европейская политика", — сказал он в эфире Первого канала.