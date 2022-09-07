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7 сентября, 08:51

Глава Запорожья Балицкий назвал МАГАТЭ "импотентным органом" после отчёта по ЗАЭС

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий оценил миссию МАГАТЭ, заявив, что она не принесла никакой пользы, а ситуация вокруг Запорожской АЭС ничуть не улучшилась.

"Мы сегодня чётко отдаём себе отчёт, что, как мы и предполагали, от этой миссии нам, всем живущим на этой планете, никакой пользы: абсолютно импотентный орган, как и вся европейская политика", — сказал он в эфире Первого канала.

Власти Запорожья раскритиковали предложение МАГАТЭ по "зоне безопасности" на ЗАЭС

Власти Запорожья раскритиковали предложение МАГАТЭ по "зоне безопасности" на ЗАЭС

Ранее Лайф сообщал, что МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента".

Обложка ©

TACC / AP

Николь Вербер

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