Бывшего тренера "Спартака" Тедеско уволили из "Лейпцига" после разгрома в Лиге чемпионов
Доменико Тедеско уволен с поста главного тренера "Лейпцига". Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба.
36-летний специалист возглавлял команду с декабря 2021 года. Вместе с ним "Лейпциг" покинули его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки.
В двух последних матчах команда потерпела два поражения с общим счётом 1:8. Накануне она на своём поле уступила донецкому "Шахтёру" на старте группового этапа Лиги чемпионов (1:4). В Бундеслиге "Лейпциг" с одной победой в пяти турах занимает 11-е место.
Напомним, с 2019-го по 2021-й Доменико Тедеско был главным тренером "Спартака", с которым взял серебро чемпионата России по футболу и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.
ФК "Лейпциг"