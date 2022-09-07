"Бояться — не полезно": Пашинян не станет отворачиваться от России из страха перед санкциями
Пашинян заявил, что не боится санкций Запада и продолжает работать с Россией
Армения не переживает из-за возможных вторичных санкций Запада, продолжая и наращивая сотрудничество с Россией. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Бояться — не очень полезная позиция. Нужно работать, чтобы управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать над тем, чтобы открылись новые возможности. И мы сегодня это реально видим", — уточнил он.
Также на форуме Пашинян сообщил, что занятостью России на Украине хотят воспользоваться "некоторые силы", чтобы дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе.
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ТАСС / Сергей Бобылев