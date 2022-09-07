Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной
Сборная России по футболу с большой долей вероятности проведёт товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, встреча будет домашней для сборной России. Игра состоится в ноябре, её точная дата определится позднее.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.
Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций.
РФС