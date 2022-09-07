"Интересный проект": Карпин заявил, что сборная России может сыграть с командой Медиалиги
Карпин оценил возможность матча сборной России против команды Медиалиги
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил возможность проведения матча национальной команды против медийных команд. Заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
"Игры с командой Медиалиги? Тоже можно, это вызывает интерес, интересный проект. Хорошо, что они попали в медиапространство ещё и футбольное. Их успехи в кубке? В блогерских командах играют бывшие футболисты, им выгоднее играть в Медиалиге, потому что там зарплаты больше, чем во Второй лиге", — заявил Карпин.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде.
РФС / Михаил Шапаев