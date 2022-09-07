"Интересный проект": Карпин заявил, что сборная России может сыграть с командой Медиалиги

"Игры с командой Медиалиги? Тоже можно, это вызывает интерес, интересный проект. Хорошо, что они попали в медиапространство ещё и футбольное. Их успехи в кубке? В блогерских командах играют бывшие футболисты, им выгоднее играть в Медиалиге, потому что там зарплаты больше, чем во Второй лиге", — заявил Карпин.