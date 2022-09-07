НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 09:47

"Показать, что мы есть": Карпин оценил важность матчей сборной России с Киргизией и Ираном

Карпин назвал успехом возможность сыграть товарищеский матч с Киргизией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальной команде крайне важно провести матчи против Киргизии и Ирана, а сам факт их проведения — успех.

"Матчи сборной необходимы на 300%. Показать, что мы есть, мы живы. Сыграть с Киргизией в нынешних условиях — это успех. Это нужно. Окончательный список будет 23 полевых и 3 вратаря", — заявил Карпин журналистам.

Он также заметил, что матчи против Киргизии и Ирана — большой успех для нашей команды, особенно с учётом того, что сборная Ирана сыграет на ЧМ-2022.

Первая игра года: Сборная России по футболу назвала имя будущего соперника

Первая игра года: Сборная России по футболу назвала имя будущего соперника

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде.

Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров