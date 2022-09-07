"Показать, что мы есть": Карпин оценил важность матчей сборной России с Киргизией и Ираном

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальной команде крайне важно провести матчи против Киргизии и Ирана, а сам факт их проведения — успех.

"Матчи сборной необходимы на 300%. Показать, что мы есть, мы живы. Сыграть с Киргизией в нынешних условиях — это успех. Это нужно. Окончательный список будет 23 полевых и 3 вратаря", — заявил Карпин журналистам.

Он также заметил, что матчи против Киргизии и Ирана — большой успех для нашей команды, особенно с учётом того, что сборная Ирана сыграет на ЧМ-2022.