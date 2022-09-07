Путин — о переезде российского бизнеса: Если нравится работать в Армении — пожалуйста

Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к переезду российского бизнеса в Армению и другие страны ЕАЭС. Глава государства отметил, что приветствуется всё, что идёт на пользу, тем более если уезжающим там удобнее работать.

"Можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве, этому ничего не мешает. Многие [из уезжавших] уже вернулись, поняли, что ничего страшного здесь не происходит, всё стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении — пожалуйста", — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом российский лидер обратил внимание, что некоторые уезжающие предпочитают Баку Еревану, а также добавил, что и в Казахстане создали "очень хорошую финансовую зону".