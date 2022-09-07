Путин — о переезде российского бизнеса: Если нравится работать в Армении — пожалуйста
Путин оценил переезд российского бизнеса в Армению и другие страны ЕАЭС
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Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к переезду российского бизнеса в Армению и другие страны ЕАЭС. Глава государства отметил, что приветствуется всё, что идёт на пользу, тем более если уезжающим там удобнее работать.
"Можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве, этому ничего не мешает. Многие [из уезжавших] уже вернулись, поняли, что ничего страшного здесь не происходит, всё стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении — пожалуйста", — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
При этом российский лидер обратил внимание, что некоторые уезжающие предпочитают Баку Еревану, а также добавил, что и в Казахстане создали "очень хорошую финансовую зону".
В ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин также рассказал, что самый пик экономических трудностей Россия прошла, сейчас ситуация нормализуется, это следует из макроэкономических показателей. По словам главы государства, бюджет 2023 года будет с профицитом "почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 миллиардов, несмотря на все мрачные прогнозы".